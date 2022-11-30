Путин: пока лишь 10 регионов РФ достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников

Президент России Владимир Путин заявил, что целевые показатели по уровню зарплат бюджетников по состоянию на сегодняшний день выполняют лишь 10 российских регионов. Об этом глава государства сказал на совещании с правительством, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день только десять субъектов Федерации выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников. И то - не на все 100%, а с пятипроцентным отклонением», — сказал российский лидер.

Также Путин назвал «скромным» уровень зарплат в социальной сфере России.

До этого президент России заявлял, что темпы реального роста зарплат в России на данный момент отстают от роста цен, однако ситуация должна меняться к лучшему.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зарплаты граждан, работающих в бюджетном секторе, будут увеличены на более чем 8% в 2023 году.