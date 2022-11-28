В США обвинили Зеленского в отмывании денег, выделяемых Украине в качестве помощи

Обозреватель телеканала Fox News Тодд Вуд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда присваивают себе деньги, выделяемые в качестве помощи Украине.

Он отметил, что на Украине существует «команда по отмыванию денег». По его словам, лишь 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия доходят до цели, а значительная ее часть «утекает за границу». Так, многие украинские чиновники купили дома в других странах, указал Вуд.

Он подчеркнул, что Киев не хочет мирного урегулирования кризиса, так как украинским властям нужен такой способ заработка в кооперации с оборонными предприятиями США. По мнению обозревателя, денежный поток на Украину прекратится, когда республиканцы возьмут контроль над палатой представителей.

Ранее телеведущий Такер Карлсон назвал Зеленского «коррумпированным диктатором», который требует деньги у американского конгресса.

11 ноября Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.