В ЕС раскритиковали предложение Польши по потолку цен на российскую нефть

Предложение Польши снизить обсуждаемое в Евросоюзе ограничение цены на российскую нефть в два раза может негативно сказаться на единстве стран ЕС. Об этом заявил европейский дипломат, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета The Financial Times.

«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве», — указал дипломат, комментируя идею Польши.

Издание пишет, что обсуждение лимита цены на российскую нефть в ЕС продолжается.

Ранее агентство Bloomberg писало, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик. По данным агентства, предлагаемое Еврокомиссией ограничение в $65-70 за баррель Польша и страны Балтики считают «слишком щедрым», в то время как Греция и Мальта, которые активно занимаются перевозкой топлива, не хотят, чтобы лимит опускался ниже $70.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявлял, что соглашение между странами Евросоюза по вопросу введения потолка цен на газ может быть достигнуто на следующей встрече министров энергетики ЕС, которая запланирована на 13 декабря

В то же время в Кремле подчеркнули, что Россия не станет «стрелять себе в ногу» в случае введения Евросоюзом потолка цен на российские энергоресурсы, поэтому откажется от торговли нефтью и газом со странами, которые введут его.