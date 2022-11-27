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Помощник вице-премьера Жукова: информации о его переходе в Счетную палату нет

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Помощник первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова сообщила, что ей не известно о планах назначить Жукова на должность главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина. Об этом она сообщила ТАСС.

«Ничего не известно», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается в качестве кандидата на пост нового главы Счетной палаты на замену Алексею Кудрину.

Один из информированных источников назвал Жукова «хорошей кандидатурой», указывая, что он «профессионал и не коррумпирован».

При этом отмечается, что никаких окончательных решений пока принято не было.

Днем 25 ноября ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Путин согласовал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным его переход в «Яндекс» после реорганизации компании. В Кремле встречу президента и главы СП не подтвердили. Но спустя некоторое время сам «Яндекс» сообщил, что в ближайшее время может изменить структуру собственности и передать российские активы в управление местному менеджменту.

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