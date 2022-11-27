Канцлер ФРГ Шольц счел маловероятным запуск второй нитки «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается в материале издания FOCUS online.

Ситуацию с газопроводом немецкий политик оценил во время интервью.

«Я думаю, что это трудно себе представить», — подчеркнул Шольц, когда его попросили оценить вероятность введения в эксплуатацию оставшейся нитки «СП--2».

При этом Шольц добавил, что стены вокруг Европы возводиться не планируется.

Ранее ФРГ отказались принимать газ по второй нитке трубопровода «Северный поток — 2» после произошедших на нем взрывов.

Также суд в Германии постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток — 2». По решению суда теперь придется озвучить названия компаний из федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.