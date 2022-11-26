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Times: в Великобритании могут увеличить производство атомной энергии в 3 раза к 2050 году

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Британии Грант Шаппс готовится поднять вопрос вокруг создания органа Great British Nuclear (GBN), посредством которого предполагается увеличить производство атомной энергии в стране в три раза. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Планируется достичь показатели к 2050 году.

«Цель данной стратегии — увеличить мощность ядерной генерации в Великобритании до 24 ГВт к 2050 году, что втрое больше, чем в настоящее время, и обеспечить до 25% прогнозируемого спроса на электроэнергию в стране», — уточнили в издании.

GBN станет отвечать за развитие сети из 20-30 малых модульных реакторов. Они будут возводиться организацией Rolls-Royce.

Один из источников в Уайтхолле информировал, что GBN будет выступать в роли лидера отрасли на правительственном уровне.

Предварительно, GBN потребуется первоначальный бюджет в размере около 500 млн фунтов стерлингов.

Ранее в FT спрогнозировали, что европейский энергокризис может продлиться несколько лет.

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