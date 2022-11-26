Global Times: лимит цен на российскую нефть выгоден лишь только США

Введение ограничения цен на российскую нефть навредит как России, так и Евросоюзу, и будет выгодно только Соединенным Штатам. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

По словам профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, Европа все больше понимает, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Соединенных Штатов, из-за чего разногласия по вопросу ограничений цен в европейских странах издание называет «предсказуемыми».

Он также отметил, что введение лимита цен на российскую нефть навредит не только Евросоюзу, который уже столкнулся с энергетическим кризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что европейские дипломаты приостановили переговоры об ограничении цен на российскую нефть и отложили их до 28 ноября, так как Польша и страны Балтии выразили несогласие с предложением ограничить цену на уровне $65 за баррель.

Ранее глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа считал, что введение лимита цен на российскую нефть спровоцирует сильнейший дисбаланс на топливном рынке, из-за чего такая мера «бумерангом ударит» по тем, кто ее предпримет.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.