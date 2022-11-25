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Bloomberg: дипломаты ЕС отложили обсуждение уровня лимита цен на нефть до 28 ноября

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Reuters

Европейские дипломаты приостановили переговоры об ограничении цен на российскую нефть и отложили их до 28 ноября, так как Польша и страны Балтии выразили несогласие с предложением ограничить цену на уровне $65 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией людей.

По данным агентства, Польша и прибалтийские страны возразили против предложения, которое они посчитали «слишком щедрым» по отношению к Москве, так как $65 за баррель — это уровень выше цен, по которым Россия продает сырую нефть в данный момент.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата также пишет, что Польша требует введения дополнительных санкций против России и установления цены ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти российской марки Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до минимального с конца 2020 года значения около $52 за баррель в преддверии вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российского сырья морским путем.

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