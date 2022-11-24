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В Совфеде допустили приватизацию национализированных активов украинских олигархов

Cенатор Цеков: Национализированные активы украинских олигархов могут приватизировать

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что имущество украинских олигархов, которое собираются национализировать власти Крыма, в будущем могут приватизировать, передает ТАСС.

«Думаю, что за национализацией, возможно, последует и приватизация, то есть продажа каким-то добросовестным инвесторам этих объектов», — сказал сенатор.

Он также указал, что процесс национализации имущества займет время. По мнению Цекова, «особо затягивать» и «торопиться» с этим никто не будет.

«Мы должны быть готовы, власти республики и федеральные органы власти, и инвесторы должны быть готовы», — добавил он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов.

По его данным, в собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Константинов отметил, что в постановление парламента «О вопросах управления собственностью Республики Крым» были внесены соответствующие поправки. Согласно им, дополнен перечень имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении России.

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