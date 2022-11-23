«Думская»: энергоблоки Южно-Украинской АЭС аварийно остановлены

На Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков, сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Думская».
Официально эта информация не подтверждена.
В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Южно-Украинская АЭС находится на берегу реки Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области.
23 ноября в Одессе прогремела серия взрывов. После ударов вся область осталась без электроснабжения. Мэр Львова сообщил о полном обесточивании города.
С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.
15 ноября глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в этот день по инфраструктуре Украины был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации.