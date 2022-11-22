Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Bloomberg: фондовый рынок Турции оказался самым прибыльным в мире в 2022 году

close
100%
Depositphotos

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 в этом году поднялся более чем на 80% в долларовом выражении, что позволило стать фондовому рынку Турции самым доходным в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 вырос более чем на 80% в долларовом выражении и на 150% в лирах — это лучший показатель, фиксировавшийся на турецком фондовом рынке с 1999 года, отметили в публикации.

По данным агентства что местные инвесторы решили вкладываться в акции своей страны в качестве некоего «убежища» в условиях рекордной инфляции, которая в октябре уже превысила 83%. При этом турецкий центробанк продолжает снижать процентную ставку ради роста экономики.

Аналитики посчитали, что привлекательность турецких акций сохранится в первой половине 2023 года даже при условии, если инфляция в стране начнет снижаться.

В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что турецкий фондовый рынок за январь-май 2022 года показал лучшую динамику в мире в пересчете на местную валюту. Темпы роста турецких акций превзошли остальные мировые рынки акций на фоне популярности активов у турецких инвесторов, которые ищут в них защиту от стремительного роста инфляции.

До этого сообщалось, что руководство Московской биржи в конце июня может запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть