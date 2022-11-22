Bloomberg: фондовый рынок Турции оказался самым прибыльным в мире в 2022 году

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 в этом году поднялся более чем на 80% в долларовом выражении, что позволило стать фондовому рынку Турции самым доходным в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 вырос более чем на 80% в долларовом выражении и на 150% в лирах — это лучший показатель, фиксировавшийся на турецком фондовом рынке с 1999 года, отметили в публикации.

По данным агентства что местные инвесторы решили вкладываться в акции своей страны в качестве некоего «убежища» в условиях рекордной инфляции, которая в октябре уже превысила 83%. При этом турецкий центробанк продолжает снижать процентную ставку ради роста экономики.

Аналитики посчитали, что привлекательность турецких акций сохранится в первой половине 2023 года даже при условии, если инфляция в стране начнет снижаться.

В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что турецкий фондовый рынок за январь-май 2022 года показал лучшую динамику в мире в пересчете на местную валюту. Темпы роста турецких акций превзошли остальные мировые рынки акций на фоне популярности активов у турецких инвесторов, которые ищут в них защиту от стремительного роста инфляции.

До этого сообщалось, что руководство Московской биржи в конце июня может запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги.