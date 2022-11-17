«Известия»: в России могут упростить продажу жилья с детскими долями

Члены «Единой России» собираются в ближайшее время внести в Государственную думу законопроект, который упростит продажу жилья с детскими долями. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на одну из разработчиков соответствующего документа, председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Согласно законопроекту, долю детей в жилье, к примеру, приобретенном на средства маткапитала или доставшемся в наследство, разрешат менять на долю в квартире близкого родственника.

Сегодня п. 3 ст. 37 Гражданского кодекса РФ запрещает осуществлять такой обмен. При покупке другой квартиры вместо «детской» сделку необходимо согласовывать в органах опеки, из-за чего людям нередко приходится делать скидки на продаваемое жилье, рассказал гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. В некоторых случаях сделка вообще невозможна, например, когда семья продает квартиру, чтобы заключить договор долевого участия на еще не построенный объект, говорится в пояснительной записки к законопроекту, которая есть в распоряжении издания.

Как отметил Барсуков, иногда органы опеки могут разрешить и приобретение новостройки, если у ребенка имеются доли еще в какой-либо недвижимости. Он указал, что опека, как правило, дает ответ в течение 15 дней, но существует опасность отказа.

«На сегодняшнем рынке при любых усложнениях сделки покупатели просят скидки», — продолжил риелтор.

По его словам, зачастую люди желают провести обмен между несколькими своими квартирами. Также они хотят продать жилье, чтобы получить деньги. Однако опека очень редко разрешает, а чаще запрещает продажу квартиры с детскими долями при условии перечисления соответствующей части средств на банковский счет ребенка, то есть без покупки ему другого жилья, указал специалист.

Разворотнева подчеркнула, что законопроект, разрешающий проводить такие обмены между детьми и их близкими родственниками, — первый шаг в решении подобных проблем.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников предупредил об опасности лишиться денег при покупке жилья с вложенным маткапиталом.