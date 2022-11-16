Путин призвал прекратить случаи, когда банки «кровь пьют» из пенсионеров

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить случаи, когда банки «кровь пьют» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания с правительством Путин попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова обратить внимание на проблему, связанную с выдачей кредитов пожилым россиянам.

Речь идет о ситуациях, когда люди не могут закрыть кредит и расплачиваются по нему «прямо до гробовой доски».

«Прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2022 года в России оказалось минимальное количество работающих пенсионеров за последние 18 лет. Число таких граждан снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 413,6 тыс. и составило 8,1 млн человек.

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