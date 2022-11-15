FT: США могут помочь Россельхозбанку установить отношения с американскими банками

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Илья Питалев/РИА «Новости»

США могут помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками, чтобы продлить зерновую сделку с участием РФ, пишет Financial Times.

По данным газеты, США вряд ли станут переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT, но готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу ТольяттиОдесса для продления зерновой сделки.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на продление зерновой сделки, переговоры по этому вопросу активно ведутся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерновая сделка может стать бессрочной.

Он также отметил, что для переговоров с Россией после окончания боевых действий можно использовать формат зерновой сделки.

До этого France-Press сообщало, что страны, являющиеся членами Группы двадцати (G20), в итоговом коммюнике саммита на Бали могут призвать к продлению зерновой сделки.

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