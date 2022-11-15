Набиуллина заявила, что отказ от работы с РФ международных финансовых институтов неприятен

Отказ от сотрудничества с Россией международных финансовых институтов является неприятным, однако из-за этого не разрушается финансовый рынок РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Днем 15 ноября глава российского регулятора выступила в Государственной думе.

«У нас есть свои рейтинговая индустрия, национальная перестраховочная компания. И отказ от работы с нами международных компаний в этих сферах — неприятен, да», — подчеркнул Набиуллина.

Как добавила глава ЦБ, отказ работы с Россией не обернется разрушительными последствиями. В частности, не предполагается остановки рынков капитала, сказала Набиуллина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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