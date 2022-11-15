Кабмин Японии: решение передать долю в «Сахалин-1» Sodeco важно для энергобезопасности

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Eugene Hoshiko/AP

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно назвал решение о передаче доли в операторе «Сахалин-1» японской компании Sodeco крайне важным для энергетической безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, доля Sodeco составляет 30%.

«Мы осведомлены о том, что российское правительство одобрило участие японской Sodeco в проекте «Сахалин-1». Мы считаем данное решение крайне значимым с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — отметил Мацуно.

Ранее правительство РФ разрешило продать 20% нового оператора проекта «Сахалин-1» индийской компании ONGC Videsh Limited.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Новый оператор получил права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas.

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