Кабмин Японии: решение передать долю в «Сахалин-1» Sodeco важно для энергобезопасности

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно назвал решение о передаче доли в операторе «Сахалин-1» японской компании Sodeco крайне важным для энергетической безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, доля Sodeco составляет 30%.

«Мы осведомлены о том, что российское правительство одобрило участие японской Sodeco в проекте «Сахалин-1». Мы считаем данное решение крайне значимым с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — отметил Мацуно.

Ранее правительство РФ разрешило продать 20% нового оператора проекта «Сахалин-1» индийской компании ONGC Videsh Limited.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Новый оператор получил права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas.