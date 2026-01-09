Трамп представил свою внешнеполитическую «доктрину Донро»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его «доктрина Донро» призвана обеспечить стабильность и безопасность во всем Западном полушарии.

«Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну. Мы не хотим, чтобы плохие люди приезжали в нашу страну», — подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что классическую «доктрину Монро» переименовали в его честь, так как нынешняя администрация США якобы превзошла цели внешнеполитической концепции прошлого.

До этого американский портал Axios пояснил, что «доктрина Донро» является актуализированной версией «доктрины Монро», которую представил пятый президент США Джеймс Монро в декабре 1823 года. По мнению авторов издания, Трамп через эту доктрину пытается установить в мире новый порядок. В обновленном документе Западное полушарие признается сферой влияния США. Любые посягательства на этот регион со стороны не только противников, но и союзников США, будут пресекаться, говорится в публикации.

