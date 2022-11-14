Reuters: Китай может сократить экспорт дизельного топлива в начале 2023 года

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Arek Rataj/AP

Китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) планируют в начале 2023 года сократить объем продаж дизельного топлива за границу. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на данные нескольких источников в отрасли.

Как пишет издание, дело в том, что на прошлой неделе министерство по управлению при чрезвычайных ситуациях КНР ввело новое требование для розничных продавцов (реализующих товар для конечных потребителей) топлива. С 1 января они должны получать лицензию на транспортировку опасных товаров при перевозке дизельного топлива.

По словам одного из собеседников агентства, из-за новых расходов может вырасти розничная цена дизеля. Тогда у государственных НПЗ окажется больше стимула продавать топливо на внутреннем рынке, а не экспортировать его.

Как пояснила аналитик компании Kpler Джейн Се, энергетическая безопасность — это приоритет для властей Китая, а основная задача государственных НПЗ — покрытие внутреннего спроса.

Во второй половине октября агентство Bloomberg написало, что в КНР запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) клиентам в Европе и Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон у себя.

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