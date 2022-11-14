Представитель ПСБ: кредитная революция в малом и среднем бизнесе только началась

В ближайшие пять лет все залоги, поручительства, кредитование будут оформляться и выдаваться в электронном виде, без единого документа. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021/2022 в рамках круглого стола «Кредиты для бизнеса: цифровое переосмысление», организованного ПСБ.

Рассказывая о перспективах развития цифрового кредитования бизнеса, Александр Чернощекин подчеркнул, что уже сейчас 30% кредитно-гарантийного портфеля ПСБ составляют кредиты, выданные онлайн, а доля онлайн-решений по количеству заключенных договоров достигает 90%.

«Можно утверждать, что кредитная революция в малом и среднем бизнесе только началась», — констатировал представитель ПСБ.

Он отметил, что ПСБ стал первым на рынке, кто запустил возможность онлайн-кредитования бизнеса, которое позволило выдавать финансирование за короткий срок и всего по двум документам, а сейчас банк работает на тем, чтобы процесс кредитования стал абсолютно безбумажным.

Чернощекин уточнил, что планы по безбумажному кредитованию появились в ПСБ еще в 2016 году.

«Стало понятно, что наработанный успешный опыт кредитования бизнеса столкнулся с повышенной себестоимостью выдачи небольших сумм, например, малому и микробизнесу. Было сложно сделать предпринимателям адекватное кредитное предложение, потому что небольшие суммы кредитов тоже требовали анализа и влекли большие трудозатраты на работу с документами», — пояснил представитель банка.

По словам спикера, решением этой проблемы стала цифровизация, сократившая количество документов на бумаге до минимума, а в отдельных случаях — позволившая полностью избавиться от них.

Развитие технологий, цифровизация и внедрение актуальных решений позволили ПСБ также выдать рекордное количество льготных кредитов в пандемию.

«В рамках программы поддержки бизнеса, так называемой «ФОТ 2.0», мы за два месяца выдали более 30 тысяч кредитов общим объемом свыше 50 млрд рублей и заняли тогда второе место по количеству выданных кредитов. Технологичность как раз и позволила отработать такой объем кредитов», — заключил Чернощекин.