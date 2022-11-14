МИД Нидерландов сообщил о выделении украинской армии €25 млн

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Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что страна выделит €25 млн на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил по ходу совместной пресс-конференции в Гааге с главой Министерства обороны страны Кайсой Оллонгрен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция велась в аккаунте министра обороны Нидерландов в Twitter.

«Мы выделим €25 млн на поддержку украинской армии, в том числе на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы», — пояснил Хукстра.

При этом, подчеркнул глава МИД, Нидерланды также дополнительно выделят €20 млн международному фонду помощи Украине.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Нидерландов выделит €110 млн на подготовку Украины к зиме. Предполагается, что денежные средства должны пойти на организацию убежищ, ремонт водопроводов, домов, а также закупку продовольствия, электричества и газа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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