Минфин России рассмотрит переход на новую котировку нефти Urals

Минфин продолжит применять существующую котировку нефти Urals, однако обсудит ее изменение

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Global Look Press

Минфин России в 2023 году продолжит использовать текущую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

В то же время в Минфине уточнили, что вместе с другими профильными министерствами и нефтяными компаниями они обсудят в первом квартале следующего года целесообразность перехода на использование других котировок.

Приоритет, как заявили в Минфине, стабильное получение налоговых и таможенных доходов.

Международное агентство Argus в октябре запустило новую систему оценки стоимости нефти Urals, следует из отчета компании, с которым ранее ознакомились журналисты информагентства. Прежняя модель расчета стала нерелевантной из-за предстоящего 5 декабря вступления в силу эмбарго ЕС.

Ранее аналитик «БКС Мир Инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что после 5 декабря скидка на Urals может добраться до отметки $30 за баррель.

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