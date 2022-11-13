РИА Новости: в Twitter приветствовали решение Шольца не вводить санкции против газа из РФ

Пользователи Twitter прокомментировали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия намеренно не вводила санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из комментаторов пошутил, что немецкому политику «пришлось проделать серьезную умственную гимнастику», чтобы «прийти к такому выводу».

«Ведь только Германия от него не зависела, правда, Шольц?» — саркастически заявил другой.

Еще один пользователь отметил, что НАТО «диктует и решает, а остальные подчиняются».

«Поэтому ваши заявления ничего не стоят», — указал он.

Другой читатель заявил о необходимости договориться с РФ о возобновлении поставок газа в Германию.

«Экономика из-за этого страдает. И ради чего? Потому что США велят нам это сделать», — написал этот пользователь.

Еще один комментатор призвал отремонтировать поврежденную нитку газопровода «Северный поток — 2», пока Соединенные Штаты «окончательно не взорвали» этот трубопровод.

Ранее Шольц заявил, что Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок голубого топлива. По его словам, так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им «трудности».

Канцлер добавил, что Германия получила только половину газа из РФ. Другие страны зависимы от него на 80-90%, и во многом сложилось так исторически.