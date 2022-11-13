Глава комитета ГД по финансовому рынку сообщил о переориентации экономики России на Восток

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о переориентации экономики страны на Восток, а также страны Азии. Об этом сообщается в парламентском Telegram-канале «Дума ТВ».

О ситуации и курсе экономики РФ политик заявил в эфире подкаста «Законный вопрос».

«То, что мы сейчас наблюдаем — глубочайшая перестройка нашей внутренней структуры экономики, транспортных потоков, логистических цепочек и всех возможных хозяйственных связей...» — пояснил Аксаков.

По его словам, речь о переориентации рынка на Индию, Китай и Вьетнам.

При этом денежный оборот парой рубль-юань увеличился в 100 с лишним раз, отметил Аксаков.

Как добавил глава комитета ГД по финансовому сектору, товарные потоки между Москвой и Пекином существенно увеличились.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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