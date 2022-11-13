Премьер Камбоджи: страны АСЕАН обсудили восстановление экономики после пандемии COVID-19

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Участники Второго глобального диалога Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили восстановление региональных экономик после пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает ТАСС.

Как заявил премьер-министр Камбоджи, COVID-19 унес жизни миллионов людей и оказал серьезное негативное влияние на социальную, экономическую, торговую и инвестиционную деятельность.

По словам Сена, диалог между странами АСЕАН призван способствовать восстановлению региональной и глобальной экономик после пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что основное внимание было уделено обсуждению совместной работы по этому вопросу и созданию устойчивой экономической платформы АСЕАН в постпандемийную эпоху.

АСЕАН включает в себя Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины. С 1996 года Российская Федерация является полноформатным диалоговым партнером ассоциаци.

Ранее глава Института им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru» рассказал, что спасет нас от будущих пандемий.

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