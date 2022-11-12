Reuters: Илон Маск примет участие в саммите G20 по видеосвязи

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Britta Pedersen/Pool/AP

Председатель индонезийской торгово-промышленной палаты Аршад Расид сообщил, что американский предприниматель Илон Маск не будет лично присутствовать на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали, однако выступит на нем по видеосвязи. Его слова передает Reuters.

Расид отметил, что Маск не сможет попасть на саммит, поскольку в США неожиданно произошел некий «инцидент», который требует его присутствия в стране.

Саммит стран «Большой двадцатки» должен состояться на Бали 15 и 16 ноября.

До этого CNN Indonesia сообщал, что глава SpaceX Илон Маск должен принять участие в саммите G20. По данным канала, Маск будет одним из спикеров на сессии «Навигация по глобальным технологическим инновациям будущего».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин не будет выступать на саммите G20, в том числе онлайн, видеообращения к форуму АТЭС также не планируется.

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