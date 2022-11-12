МИД РФ: в портах Европы арестованы до 280 тысяч тонн минеральных удобрений из России

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что в портах стран Европы под арестом находится до 280 тыс. тонн минеральных удобрений из России. Его слова по итогам переговоров между РФ и ООН в Женеве передает РИА Новости.

«В ряде европейских стран последние месяцы под арестом находятся минеральные удобрения из России, до 280 тысяч тонн», — заявил Вершинин.

По его словам, РФ выступила с инициативой безвозмездной передачи арестованных удобрений в беднейшие страны, однако до сих пор в этом вопросе было «мало что сделано или почти ничего».

Дипломат также заявил, что Россия не удовлетворена процессом выполнения меморандума о взаимопонимании по экспорту сельхозпродукции, и призывает ускорить принятие соответствующих мер, в первую очередь секретариатом ООН и представителями организации.

Ранее генеральный директор группы компаний «Уралхим-Уралкалий» заявлял, что предприятию удалось договориться о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии.

До этого глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал о наращивании экспорта удобрений в дружественные страны.

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