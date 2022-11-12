РБК: продажи DVD и Blu-ray в РФ выросли почти в два раза с марта

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С марта по сентябрь текущего года продажи DVD и BD (Blu-ray Disc) выросли более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом заявили РБК представители сети «М.Видео-Эльдорадо».

По информации издания, в Ozon продажи DVD и BD с фильмами выросли на 16%.

Также в Ozon добавили, что продажи DVD-плееров выросли на 40% в годовом выражении.

В качестве причины интереса к DVD и Blu-ray среди россиян может быть увеличение предложения на маркетплейсе. Например, количество моделей плееров для DVD и BD на площадке выросло в три раза.

Еще, по данным СМИ, «многим соотечественникам привычнее смотреть мультимедийный контент без привязки к покрытию сети и стриминговым сервисам».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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