В Госдуме призвали гарантированно отказывать в выдаче ипотеки из-за долга по алиментам

Милонов призвал гарантированно отказывать в выдаче ипотеки из-за крупного долга по алиментам

close
100%
Depositphotos

Депутат Госдумы Виталий Милонов порекомендовал гарантированно отказывать в выдаче ипотеки гражданам, у которых есть крупный долг по алиментам. Парламентарий отправил письмо с соответствующим предложением на имя главы Минфина Антона Силуанова. Копия обращения есть в распоряжении RT.

Милонов указал, что банки проверяют кредитную историю и платежеспособность клиента, однако немотивированная задолженность по алиментам не является гарантированной причиной отказа в выдаче ипотеки.

Он попросил Силуанова оценить и проанализировать предложение, при котором крупный долг по алиментам точно не позволит оформить ипотечный кредит.

При этом, по мнению Милонова, наличие в кредитной истории крупной алиментной задолженности должно стать «пожизненным негативным фактором», влияющим как на одобрение займа, так и на итоговый процент выплат.

Ранее основатель адвокатского кабинета BonaFides Виктория Бессонова перечислила ситуации, когда можно не платить алименты ребенку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть