В Госдуме призвали гарантированно отказывать в выдаче ипотеки из-за долга по алиментам

Депутат Госдумы Виталий Милонов порекомендовал гарантированно отказывать в выдаче ипотеки гражданам, у которых есть крупный долг по алиментам. Парламентарий отправил письмо с соответствующим предложением на имя главы Минфина Антона Силуанова. Копия обращения есть в распоряжении RT.

Милонов указал, что банки проверяют кредитную историю и платежеспособность клиента, однако немотивированная задолженность по алиментам не является гарантированной причиной отказа в выдаче ипотеки.

Он попросил Силуанова оценить и проанализировать предложение, при котором крупный долг по алиментам точно не позволит оформить ипотечный кредит.

При этом, по мнению Милонова, наличие в кредитной истории крупной алиментной задолженности должно стать «пожизненным негативным фактором», влияющим как на одобрение займа, так и на итоговый процент выплат.

Ранее основатель адвокатского кабинета BonaFides Виктория Бессонова перечислила ситуации, когда можно не платить алименты ребенку.