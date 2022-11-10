Сервис EnergyScan сообщил, что потребление газа в Европе в октябре упало на 22%

Европа сократила потребление газа в октябре на 22% в годовом выражении. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan.

Расход газа сократился, потому что домохозяйства в прошлом месяце реже включали отопление из-за теплой погоды, а небольшие промышленные предприятия сокращали производство из-за роста цены на газ.

Аналитики EnergyScan отметили, что спад потребления, высокий уровень заполнения хранилищ и приток больших объемов сжиженного природного газа (СПГ) в регион ослабили опасения по поводу дефицита газа в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие месяцы.

Ранее 10 ноября издание РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler написало, что страны ЕС нарастили закупки СПГ до 105 млрд кубометров от различных экспортеров.

В начале ноября агентство Bloomberg сообщило, что синоптики спрогнозировали относительно теплый ноябрь в 2022 году, в связи с чем запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПГХ) будут расходовать не так быстро.