Bloomberg: введение «потолка» цен на российскую нефть указывает на слабость Запада

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Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на российское сырье, написало агентство Bloomberg.

«К сожалению, ограничение цен на нефть можно рассматривать как признак слабости, а не как сигнал силы. Самым сильным вариантом было бы полное прекращение закупок российской нефти. Введение предельной цены сигнализирует о том, насколько она нам нужна и на какие экономические и дипломатические уловки мы готовы пойти, чтобы ее получить», — указал автор материала.

В материале также предупредили, что при слишком низкой предельной цене на нефть или полном исчезновении российского сырья с рынков спад в мировой экономике может усугубиться.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны так и не договорились.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе.

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