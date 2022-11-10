Bloomberg: введение «потолка» цен на российскую нефть указывает на слабость Запада

Запад проявляет слабость, устанавливая потолок цен на российское сырье, написало агентство Bloomberg.

«К сожалению, ограничение цен на нефть можно рассматривать как признак слабости, а не как сигнал силы. Самым сильным вариантом было бы полное прекращение закупок российской нефти. Введение предельной цены сигнализирует о том, насколько она нам нужна и на какие экономические и дипломатические уловки мы готовы пойти, чтобы ее получить», — указал автор материала.

В материале также предупредили, что при слишком низкой предельной цене на нефть или полном исчезновении российского сырья с рынков спад в мировой экономике может усугубиться.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны так и не договорились.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае введения ограничения на российские энергоресурсы никому не будет поставлять газ и нефть в ущерб себе.