Депутат Верховной рады: рост цен на продукты на Украине достиг 36% относительно 2021 года

Продовольственные товары на Украине подорожали на 35,7% в октябре 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, годовая инфляция в октябре достигла 26,6%, что на 2 процентных пункта больше, чем в сентябре. Железняк отметил, что особенно сильно выросли цены на продовольствие.

«Продукты питания: 35,7%. Здесь топ-3: яйца — 81,4%, овощи — 78,8%, фрукты — 62,6%», — сказал депутат Верховной рады, подчеркнув, что цена яиц относительно сентября выросла сразу на 60,5%.

В середине сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Госстата сообщило, что цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%. Сильнее всего подорожали фрукты (60,2%) и овощи (58,5%).

На этой неделе газета «Укррудпром» написала, что стоимость продуктов питания на Украине за последние девять месяцев выросли в среднем на 23,7%. Больше всего подорожали овощи — рост цен на них составил 70%.