«Ъ»: блогеров обязали помечать как рекламу все интеграции, по которым не истек договор

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Блогеры теперь в соответствии с законом о маркировке интернет-рекламы должны будут помечать как рекламу все интеграции, по которым не истек договор. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные документы.

Отмечается, что это правило также будет касаться проектов, вышедших до вступления закона в силу 1 сентября.

Согласно новому законодательству, если блогер разместит рекламу на своем канале, он сразу же будет считаться распространителем рекламы. Рекламораспространитель должен будет подать оператору рекламных данных (ОРД) определенный перечень данных.

В ОРД блогерам будут выдавать токен, и только после этого рекламу можно будет публиковать. Взаимодействие с оператором допускается лично или через рекламное агентство.

Сообщается, что под закон будут попадать посты, видео, рекламные «сторис» и «кружочки» в Telegram. По данным профильных ассоциаций, каждый тип рекламы будет иметь собственную маркировку.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ пояснила, что реклама в Telegram-каналах подпадает под действие Закона о рекламе и требует маркировки.

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