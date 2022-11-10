Coindesk: стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с 2020 года

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Биткойн в ходе сессии торгов 10 ноября снизился на 13,51%, до $15,844 тыс. по данным на 00:32 мск. Об этом сообщается на Coindesk.

Cогласно информации площадки, по данным на 00:47 мск курс биткойна также продолжил снижение и находился на уровне $15,810 тыс.

При этом в последний раз стоимость данной криптовалюты опускалась ниже $16 тыс. в ноябре 2020 года.

15 августа сообщалось, что биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $25,06 тыс.

До этого старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что позитивная динамика криптовалюты в июле не должна вселять излишний оптимизм участникам рынка, так как, несмотря на рост котировок на 24%, биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов, а глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу. На момент публикации новости стоимость биткоина составляла около $24 тыс.

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