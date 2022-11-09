Минюст Украины поручил национализировать имущество Коммунистической партии

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Umit Bektas/Reuters

Министр юстиции Украины Денис Малюська поручил национализировать имущество запрещенной в стране Коммунистической партии Украины (КПУ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Утвердить перечень имущества, средств и других активов запрещенной судом Коммунистической партии Украины, его областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований, передаваемых в собственность государства, что прилагается (в списке - ред.)», — прописано в приказе.

Отмечается, что в общей сложности речь идет о 54 объектах недвижимости, 18 транспортных средствах, восьми корпоративных правах, двух торговых марках и двух земельных участках.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских» партий в стране 14 мая.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий Украины, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», получили статус военного имущества и были переданы министерству обороны страны. По его словам, активы могут быть возращены владельцам после окончания военного положения в стране, а в текущих условиях «для обеспечения потребностей страны» власти Украины «имеют право принимать такие решения».

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