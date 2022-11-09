Депутат Пикарев призвал «как можно скорее» запретить призывы финансировать ВСУ

Глава комитета Государственной думы РФ по безопасности Василий Пискарев заявил, что необходимо как можно скорее принять законопроект, который заблокирует призывы к финансированию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

«Законопроект нужно принимать как можно скорее. Сбор средств для ВСУ недопустим, это против интересов нашей страны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что согласно проекту, медиаплатформы, осуществляющие помощь украинской армии, будут заблокированы.

Ранее Пискарев заявлял, что комиссия разработала и внесла на рассмотрение палаты законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях специальной военной операции.

В июле сообщалось, что Росфинмониторинг с начала 2021 года заблокировал 35 млн руб., которые могли пойти на теракты.