ЦБ заявил о более длительном восстановлении экономики России из-за санкций

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Восстановление экономики России в связи с масштабными западными санкциями займет больше времени, чем ожидалось ранее. Об этом сообщается в докладе Центробанка (ЦБ) о денежно-кредитной политике.

«Спад ВВП в 2022 году будет меньше, но восстановление займет больше времени, чем ожидалось ранее. В то же время шоки предложения, вероятно, будут более растянутыми во времени», — говорится в документе регулятора.

Это произойдет несмотря на улучшение прогноза по спаду ВВП России по итогам 2022 года. Ранее регулятор предрек снижение экономики страны к концу декабря на 3-3,5% против 4-6%.

8 ноября в Центробанке допустили, что в следующем году российская экономика может столкнуться с накопленным эффектом проблем из-за структурной перестройки в связи с действием международных санкций. На ситуацию будут оказывать давление ряд факторов, включая нехватку поставщиков комплектующих для ремонта импортного оборудования и завершение ряда контрактов, которые поддерживали бизнес-активность в 2022 году.

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