Глава Евросовета Мишель заявил о потребности Европе в газе для обеспечения «зеленого перехода»

Газ продолжает оставаться необходимым природным ресурсом для обеспечения реализации стратегии «зеленого» энергоперехода — перехода европейских стран к возобновляемым источникам энергии. Слова главы Европейского совета Шарля Мишеля приводит ТАСС.

«В то время, когда мы уходим от углеродных источников энергии, конфликт на Украине вызвала хаос и беспорядок, и парадоксально вызвала повышенный спрос на этот вид топлива. Однако этот кризис лишь укрепляет решимость Евросоюза оставаться чемпионом борьбы с изменением климата <....> Евросоюз остается полностью привержен своим целям построения экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году», — заявил Мишель в ходе выступления на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27).

Схожее мнение выразила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, северные страны должны предоставить необходимую финансовую помощь южным государствам для реализации стратегии снижения углеродных выбросов. В то же время Евросоюз по итогам 2022 года удвоил объем выработки возобновляемой энергии.

«Давайте не будем двигаться по трассе в ад, а давайте заслужим зеленый билет в рай <....> ЕС удвоил в этом году объем выработки возобновляемой энергии, который достигнет в этом году 50 гигаватт. Если мы будем ускоряться и перестраиваться, то мы можем достичь рекорда в следующем году В 100 гигаватт суммарной мощности возобновляемых источников энергии», — заключила она.

6 ноября главный посланник Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа призвал увеличить объемы финансовой помощи развивающимся странам. Это необходимо для смягчения негативных последствий изменения климата и глобального потепления. Денежные средства должны будут пойти на адаптацию развивающихся стран к повышению среднемировой температуры.