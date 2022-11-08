Reuters: правительство Германии ведет переговоры с Wintershall о добыче газа в России

Правительство ФРГ ведет переговоры с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea после сообщений СМИ о том, что добыча российского газового конденсата компанией, помимо прочего, может перерабатываться в реактивное топливо для применения в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителя немецкого кабмина.

Представитель правительства Германии отказался комментировать эти сообщения, указав лишь на то, что Берлин поддерживает Киев.

«Обвинение в том, что конденсат из Ачимовского месторождения, в добыче которого участвует Wintershall Dea, используется прямо или, возможно, даже косвенно для ведения агрессивной войны, является нечестным и несостоятельным», — приводит РБК слова исполнительного директора Wintershall Марио Мерены.

В конце октября сообщалось, что Wintershall Dea изучает юридическую возможность деконсолидации своих активов в России от международного бизнеса.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.