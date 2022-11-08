Военная операция РФ на Украине. День 258-й

Туроператоры могут не получить отсрочку по санкционным турам, пишет TourDom.ru.
В Минобороны сообщили, что минимальный размер начисленных выплат мобилизованным гражданам составит 195 тыс. рублей, причем большая часть из них - установленная президентом России социальная выплата - не будет облагаться подоходным налогом — ТАСС.
Федерация самбо Украины бойкотировала чемпионат мира по самбо, который пройдет Бишкеке — «Известия».
Добровольческий батальон им. П.А. Судоплатова, набранный из жителей неподконтрольных Киеву территорий Запорожской области, сейчас насчитывает свыше 600 бойцов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Вооруженные силы России прибыли в Белоруссию для проведения занятий по боевой подготовке, сообщили в Минобороны РФ.
Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева сообщила, что более 2 тыс. заявлений на социальные меры поддержки, включающие компенсации расходов ЖКХ, оплату за детсад для детей и питание для школьников из семей призванных, подали в регионе — ТАСС.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах до конца текущей недели завершить выплаты семьям мобилизованных. На данный момент им перечислено более 390 млн рублей — ТАСС.
Депутаты Орловского областного совета народных депутатов внесли в Госдуму законопроект об изменении условий начисления процентов на основной долг по кредиту во время действия кредитных каникул для мобилизованных граждан — ТАСС.
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с итальянским коллегой Гуидо Крозетто оказание военной помощи Украине, в том числе поставки средств противовоздушной обороны — ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сторонники сокращения американской помощи Украине останутся в меньшинстве в Конгрессе даже после промежуточных выборов 8 ноября — ТАСС.
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что поддержка Киева со стороны Вашингтона сохранится вне зависимости от результатов предстоящих промежуточных выборов в Конгресс — ТАСС.
Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд — ТАСС.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что обходных путей для вступления в НАТО не существует для любой страны, в том числе Украины — ТАСС.
Трамп пообещал сделать «очень большое» объявление 15 ноября. Ранее CNN cо ссылкой на источники сообщал, что экс-президент «активно обсуждает» возможность официального объявления об участии в выборах-2024.
Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник назвал изъятие властями Украины в пользу государства пяти компаний «разграблением под видом национализации» — ТАСС.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что контакты США с Россией касаются двусторонних вопросов, детали мира на Украине не обсуждаются — ТАСС.
Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных для танкового подразделения Центрального военного округа в тыловой зоне проведения спецоперации. Они осваивают такие тактики ведения боя как «танковый прорыв» с прикрытием двух боевых машин и «танковую карусель»:
Издание «Страна» сообщило о взрывах в городах Желтые Воды, Пятихатки и Вольногорск Днепропетровской области Украины.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе были слышны взрывы. В Полтавской области объявили воздушную тревогу — ТАСС.