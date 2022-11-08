Военная операция РФ на Украине. День 258-й

В Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины ночью прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что минимальный размер начисленных выплат мобилизованным гражданам составит 195 тыс. рублей, причем большая часть из них не будет облагаться подоходным налогом. В Госдепе заявили, что «решительной военной победы на Украине не будет» — конфликт должен завершиться посредством диалога и дипломатии. Евросоюз предложит 9 ноября новый план по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.