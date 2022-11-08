ЕК представит 9 ноября план кредитной помощи Украине в размере 18 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) планирует в среду, 9 ноября, представить план по макрофинансовой помощи Украине на будущий год в виде льготных кредитов объемом 18 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы организации Валдиса Домбровскиса.

«Мы будем обсуждать финансовую помощь Украине на следующий год. Завтра Еврокомиссия озвучит предложение о выделении Украине в следующем году 18 млрд евро...» — подчеркнул заместитель главы Еврокомиссии.

Как поясняется, речь о помощи Киеву, которая включает в себя льготные кредиты на «выгодных условиях».

«Мы ожидаем позитивную реакцию министров на это предложение», — заключил Домбровскис.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $625 млн.