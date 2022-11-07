WSJ: Meta* Platforms планирует сократить тысячи сотрудников

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Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc. планирует начать полномасштабное сокращение персонала. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Meta Platforms планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуацией людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии», — говорится в материале.

По данным собеседников издания, речь идет о тысячах сотрудников, которые могут попасть под увольнения, о которых будет объявлено 9 ноября.

В материале отмечается, что в Meta отказались комментировать информацию о сокращении.

Ранее глава Meta Марк Цукерберг объявил, что компания Meta Platforms Inc. заморозит прием новых сотрудников и сократит бюджеты большинства команд.

До этого сообщалось, что Цукерберг за последние 12 месяцев потерял больше половины своего личного состояния и выбыл из топ-10 в списке богатейших людей США по версии журнала Forbes.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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