Посол Таиланда Вонгсинсават заявил, что Бангкок намерен покупать удобрения у России

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Таиланд направил России список тайских предприятий, которые желают купить российские удобрения. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават, написало агентство ТАСС.

«Что касается удобрений, то Таиланд уже направил список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из России. Российские власти хорошо восприняли этот список и подобрали им подходящих партнеров», — сказал Вонгсинсават.

Он добавил, что королевство заинтересовано в покупке некоторых продуктов, которые добывают в недрах России.

В середине сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова бесплатно передать 300 тыс. тонн своих удобрений в развивающиеся страны.

До этого в том же месяце глава государства говорил, что Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои калийные удобрения, которые скопились в портах европейских государств.

Во второй половине сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободный доступ российских удобрений через Европу.

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