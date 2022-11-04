Маск заявил о падении прибыли Twitter

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Global Look Press

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил о падении прибыли компании. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Маска, доходы компании сильно упали из-за того, что активисты оказывают давление на рекламодателей, но в модерировании контента соцсети ничего не изменилось.

«Мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов. Серьезная ошибка! Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке», — написал Маск.

Ранее Маск отменил дополнительные выходные дни для работников компании. 

Дополнительный выходной для сотрудников компании был введен во времена пандемии коронавируса, а его отмена является еще одним признаком недовольства Маска существующей корпоративной культурой компании.

Накануне телеканал CNBC со ссылкой на источники в компании утверждал, что менеджеры Twitter приказали некоторым сотрудникам работать по 12 часов в смену семь дней в неделю, что эквивалентно 84 часам в неделю, чтобы уложиться в сроки, установленные Маском.

Также предприниматель намерен уволить около половины всех сотрудников компании Twitter.

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