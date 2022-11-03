СМИ сообщили о взрывах в трех населенных пунктах Украины

close
100%
Depositphotos

Звуки взрывов слышны в трех населенных пунктах Украины, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации СМИ, взрывы прогремели в пригороде Запорожья, Днепре и Никополе. В Никопольском районе власти подтвердили налет дронов, уточняет издание. Власти Днепра сообщили, что работают системы противовоздушной обороны.

Утром 3 ноября РИА Новости сообщило о нескольких мощных взрывах в Мелитополе.

В администрации Мелитополя сообщили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Власти Запорожской области в свою очередь заявили, что возле одной из школ Мелитополя сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть