СМИ сообщили о взрывах в трех населенных пунктах Украины

Звуки взрывов слышны в трех населенных пунктах Украины, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации СМИ, взрывы прогремели в пригороде Запорожья, Днепре и Никополе. В Никопольском районе власти подтвердили налет дронов, уточняет издание. Власти Днепра сообщили, что работают системы противовоздушной обороны.

Утром 3 ноября РИА Новости сообщило о нескольких мощных взрывах в Мелитополе.

В администрации Мелитополя сообщили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Власти Запорожской области в свою очередь заявили, что возле одной из школ Мелитополя сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.