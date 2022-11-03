Путин счел «особенно актуальным» поддержание инвестиций в экономику России на фоне санкций

Российская экономика нуждается в привлечении инвестиций на фоне действия международных санкций со стороны западных стран. Этот опрос является особенно актуальным в текущих условиях, приводит слова президента Владимира Путина ТАСС.

«Поддержание необходимого уровня инвестиций — это одна из основных задач в любое время, а сегодня это особенно актуально. Все мы понимаем, здесь не нужно вдаваться в какие-то детали», — заявил Путин в ходе выступления на совещании с членами правительства.

28 октября профессора кафедры политической экономии МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков предложили заняться реприватизацией в России из-за отставания в развитии. В настоящее время в стране «жизненно важно» реорганизовать систему частной собственности, которая на сегодняшний день работает не на экономику, а «на небольшой круг выгодополучателей».

В результате за последние 30 лет размер ВВП России увеличился не так сильно в сравнении с ведущими мировыми экономиками. После проведения рыночных реформ экономика страны увеличилась на 20-25% в сравнении с показателями за 1990 год. В то же время значение мирового ВВП в 2019 году в 2,8 раза превышало аналогичный показатель 1990 года.