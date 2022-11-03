NI: меркантилизм Байдена противоречит интересам американских предпринимателей

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Nicolas Datiche/Pool/AP

Обозреватель издания The National Interest Джеффри Аронсон утверждает, что политика  меркантилизма президента США Джо Байдена расходится с интересами американских предпринимателей.

По его словам, администрация президента утверждает, что то, что хорошо для Вашингтона, не обязательно хорошо для таких компаний, как Ford, Mercedes и McDonald's, которые сворачивают свою деятельность в Российской Федерации.

Аронсон подчеркнул, что ранее правительство Штатов придерживалось идеи: «что хорошо для General Motors, хорошо для Америки». Созданная таким образом система международной торговли обеспечивала прочный фундамент для экономического и военного превосходства Америки на протяжении целого поколения, подчеркнул обозреватель.

По его словам, «отсоединение» основным американских отраслей промышленности от Китая и Российской Федерации, а также их «перепрофилирование» является отражением нового неожиданного духа американского предпринимательства, в котором усиливается вмешательство в госэкономику.

Аронсон считает, что в нынешней ситуации компании США должны вынуждены подчиняться требованиям правительства, отказаться от своих долей в РФ, хотя ранее именно Вашингтон поощрял изучение возможностей ведения бизнеса на российском рынке.

Ранее стало известно, что благодаря энергокризису, который начался после начала спецоперации России на Украине, США могут переманить к себе многие крупные компании Европы.

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