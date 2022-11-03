Yeni Şafak: энергокризис заставил Европу «погрязнуть» в импорте сжиженного природного газа из России

В условиях усиления энергетического кризиса в преддверии старта зимнего отопительного сезона Европа столкнулась с необходимостью закупать большими объемами российский сжиженный природный газ (СПГ). В противном случае, многие европейские предприятия вынужденно приостанавливали бы свою работу, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

«В промышленных компаниях Европы потребление природного газа и электроэнергии сократилось на 25 процентов за 3 месяца <....> Путем сокращения поставок природного газа Россия установила рекорд по производству СПГ. Экспорт из России в октябрь вырос на 1,1% в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня с марта», — говорится в материале.

При этом одним из крупнейших покупателей российского топлива за последнее время стала Франция. Эта страна приобретала СПГ наибольшими объемами среди всех европейских стран. В то же время такой шаг Парижа демонстрирует «неискренний» подход властей республики в поддержке Украины.

«Тот факт, что Франция является крупнейшим покупателем российского СПГ, заявляя, что поддерживает Украину при каждом удобном случае и работает над введением энергетических санкций в отношении России, еще раз продемонстрировал неискренний подход парижской администрации», — сообщается в статье.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило о рекордном экспорте сжиженного природного газа из России по итогам октября. Основными покупателями топлива стали Франция, Китай и Япония. Рост показателя на 1,1% в годовом выражении стал возможном благодаря отсутствию ограничений на торговлю СПГ со стороны западных стран.