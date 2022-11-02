Датский контейнерный перевозчик Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России

Руководство крупнейшего в мире морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) приняло решение о ликвидации своего российского дочернего предприятия ООО «МАЭРСК». Об этом сообщается на сайте Федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц («Федресурса»).

«Единственным участником ООО «МАЭРСК» (Решение №Б/Н от 13.10.2022 года) принято решение о ликвидации ООО «МАЭРСК» и назначении ликвидационной комиссии», — говорится в сообщении.

При этом кредиторы компании смогут предъявить свои требования в течение двух месяцев после публикации сообщения о ликвидации ООО «МАЭРСК» в журнале «Вестник государственной регистрации».

1 марта датская компания Maersk, которая специализируется на морских грузоперевозках и обслуживании терминалов в портах, объявила о прекращении приема почти всех заказов в Россию и из России на фоне украинского кризиса. При этом ТАСС сообщал, что решение компании не будет распространено на транзит гуманитарных грузов, продуктов питания и медикаментов.