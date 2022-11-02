Путин: РФ оставляет право выхода из зерновой сделки при нарушении условий Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушения ее условий со стороны Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Путин дал указания Минобороны РФ о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Президент также подтвердил, что Киев дал Москве четкие гарантии того, что не будет использовать зерновой коридор в военных целях.

«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — сказал Путин.

До этого МИД РФ сообщал о получении от Киева четких гарантий того, что атаки на суда в рамках зерновой сделки более проводиться не будут. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Руденко.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщали о том, что возобновлению сделки способствовали Турция и ООН.