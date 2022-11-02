Superjob: большинство россиян отказались от идеи закупаться в «черную пятницу»

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Jonathan Cherry/Reuters

Большинство россиян отказались от идеи закупаться в «черную пятницу» из-за уверенности в обмане продавцов, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом Superjob.

«Большинство россиян считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из трех россиян: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% опрошенных. Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый», — указано в исследовании.

При этом в опросе отмечается, что больше всего тех, кто планирует закупаться на «черную пятницу» среди молодежи.

Ранее cпрос россиян на магические амулеты и обереги вырос на 91% перед Хэллоуином/

Самыми «магическими» регионами в России стали Новосибирская область и Татарстан (в обоих регионах интерес к эзотерическим товарам в октябре вырос вдвое год к году), Санкт-Петербург и Ленинградская область (+ 95%), Самарская область (+93%) и Свердловская область (+86%).

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